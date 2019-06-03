Філарет провів термінові збори настоятелів храмів Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова Української православної церкви України Київського патріархату патріарх Філарет провів збори настоятелів храмів Києва. Про це повідомила прес-служба патріарха, передає УНН.
"3 червня 2019 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів у своїй резиденції збори настоятелів храмів міста Києва. Під час зборів Святійший Владика проінформував духовенство про перебіг подій в Українській Православній Церкві та обговорив з присутніми актуальні питання з церковного життя", - зазначили в прес-службі.
У той же час, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що закриті для преси і суспільства збори були терміново організовані для того, щоб змусити столичне духовенство присягнути на вірність Філарету.
За даними видання Сerkvarium, Філарет як керівник Київської єпархії наказав зібрати все духовенство у себе у резиденції (вул. Пушкінська, 36). Документально запрошення не були оформлені – інформацію кожному священнику передавав телефоном архієпископ Вишгородський Агапіт, намісник Михайлівського Золотоверхого монастиря, член Священного Синоду ПЦУ.
Є дані, що заплановано, без погодження з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, Філарет планував призначити нового намісника Видубицького монастиря. Наразі, за джерелами Cerkvarium, архімандрит Макарій відмовився виконувати вимоги Філарета. Наступний захід під назвою "Народно-церковний собор" під проводом митрополита Філарета заплановано на 11 червня.
Нагадаємо, визнання нечинними документів Української православної церкви Київського патріархату підштовхне її очільника патріарха Філарета до подальших провокацій на адресу Православної церкви України.