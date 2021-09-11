Фігу та Роберто Карлос відкрили в Києві школу "Реала"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Києві відбулося відкриття другої соціально-спортивної школи фонду титулованого європейського клубу мадридського "Реалу", передає УНН з посиланням на "Tribuna.com".
Деталі
На відкриття соціально-спортивної школи приїхали колишні футболісти клубу Роберто Карлос і Луїш Фігу, які дали старт святкового матчу між вихованцями інших українських шкіл фонду.
На відкритті також були присутні мер Києва Віталій Кличко, співголова комітету УАФ Ігор Бєланов і екс-гравці "Реала" Хосе Еміліо Амавіска і Едвін Конго.
Відзначимо, що раніше таке ж установа була відкрита в Тернополі, де займається 121 дитина з соціально незахищених сімей, і Хмельницькому. Також планується відкриття у Львові, Харкові та Дніпрі.
Довідка
Всього фонд "Реал" об'єднує близько 450 шкіл в 80 країнах світу на 5 континентах.