Фігу та Роберто Карлос відкрили в Києві школу "Реала"

Деталі

На відкриття соціально-спортивної школи приїхали колишні футболісти клубу Роберто Карлос і Луїш Фігу, які дали старт святкового матчу між вихованцями інших українських шкіл фонду.

На відкритті також були присутні мер Києва Віталій Кличко, співголова комітету УАФ Ігор Бєланов і екс-гравці "Реала" Хосе Еміліо Амавіска і Едвін Конго.

Відзначимо, що раніше таке ж установа була відкрита в Тернополі, де займається 121 дитина з соціально незахищених сімей, і Хмельницькому. Також планується відкриття у Львові, Харкові та Дніпрі.

Довідка

Всього фонд "Реал" об'єднує близько 450 шкіл в 80 країнах світу на 5 континентах.