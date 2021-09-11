Фигу и Роберто Карлос открыли в Киеве школу "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Киеве состоялось открытие второй социально-спортивной школы фонда титулованного европейского клуба мадридского "Реала", передает УНН со ссылкой на "Tribuna.com".
Детали
На открытие социально-спортивной школы приехали бывшие футболисты клуба Роберто Карлос и Луиш Фигу, которые дали старт праздничного матча между воспитанниками других украинских школ фонда.
На открытии также присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, сопредседатель комитета УАФ Игорь Беланов и экс-игроки “Реала” Хосе Эмилио Амависка и Эдвин Конго.
Отметим, что ранее такое же учреждение было открыто в Тернополе, где занимается 121 ребенок из социально незащищенных семей, и Хмельницком. Также планируется открытие во Львове, Харькове и Днепре.
Справка
Всего фонд “Реал” объединяет около 450 школ в 80 странах мира на 5 континентах.