ФГВФО призупинить виплати вкладникам неплатоспроможних банків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупиняє виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 14:00 28 грудня 2017 року до 9:00 3 січня 2018 року. Про це інформує прес-служба ФГВФО, передає УНН.
У зв'язку з встановленням Національним банком порядку роботи банків у святкові та вихідні дні, а також через необхідність проведення Фондом гарантування вкладів технологічних робіт, пов'язаних із завершенням поточного фінансового року та початком нового звітного року, ФГВФО призупиняє виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 14:00 28 грудня 2017 року до 09:00 3 січня 2018 року", - пояснили в ФГВФО.
Нагадаємо, за час так званої очищення банківського сектора було знищено близько 90 вітчизняних банків. За оцінкою експертів, разом з неплатоспроможними банками ліквідували і цілком "здорові". Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.
Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти і скаржаться на масові порушення з боку ФГВФО. Позичальники банку "Михайлівський", за даними прокуратури, стали жертвою шахрайства ФГВФО, який півтора року вводив їх в оману і незаконно збирав гроші.
"Слідством встановлено, що посадові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора в зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введеним в оману фізичним особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - йдеться в матеріалах слідства.