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ФГВФЛ приостановит выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

Киев • УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 года до 9:00 3 января 2018 года. Об этом информирует пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

ФГВФЛ приостановит выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

В связи с установлением Национальным банком порядка работы банков в праздничные и выходные дни, а также из-за необходимости проведения Фондом гарантирования вкладов технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового отчетного года, ФГВФЛ приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 года до 09:00 3 января 2018 года", - обьяснили в ФГВФЛ.

Напомним, за время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. По оценке экспертов, вместе с неплатежеспособными банками ликвидировали и вполне "здоровые". Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости.

Вкладчики этих банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. А заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, стали жертвой мошенничества ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введеным в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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