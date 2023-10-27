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ФГВФО намагається ухилятися від надання чіткої інформації щодо ліквідації банку "Конкорд"

Київ • УНН

 • 247161 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагається ухилятися від надання чіткої інформації щодо ліквідації Акціонерного Товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Конкорд», повідомляє УНН, посилаючись на низку відповідей, які були отримані у відповідь на запити агентства.

ФГВФО намагається ухилятися від надання чіткої інформації щодо ліквідації банку "Конкорд"

Слід зазначити, що у комунікаціях з УНН представники Фонду інформативно відповідають на запити, які стосуються простих питань, зокрема черг та сум виплат гарантованого відшкодування вкладникам та клієнтам банку, який після рішення Нацбанку про відкликання ліцензії перебуває у стані ліквідації.

Контекст

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, становила 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата обсягом 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі («інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня.

Однак на запитання, які торкаються безпосередньо ситуації у банку та перебігу його ліквідації, Фонд надає відповіді, які не містять відповіді по суті. Наприклад, на запитання щодо облігацій внутрішньої державної позики з ISIN UA4000227185, які перебували серед активів Банку станом на 1 серпня 2023 року, тобто на дату відкликання банківської ліцензії, було отримано відповідь, яка не містить запитуваної інформації:

Стосовно запиту Вих. 188/23-з повідомляємо:

Відповідно до норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема ст. 50, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування його ліквідаційної маси.

До ліквідаційної маси банку включаються нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно, що є об’єктом довірчої власності, інше майно у випадках, прямо передбачених законом, а також банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними, ліцензія, гудвіл.

Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у строк до шести місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Затверджені результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси оприлюднюються на офіційному сайті Фонду.

На сьогодні триває процес формування ліквідаційної маси банку. Структура та сумарний обсяг активів Банку будуть оприлюднені із дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів Фонду за фактом формування ліквідаційної маси та затвердження відповідного Акту.

Порядок реалізації майна банку, включеного до ліквідаційної маси банку, регламентується законодавством та нормативно-правовими актами Фонду.

Після отримання цієї відповіді агентство надало уточнюючі запитання:

Стосовно відповіді на запит Вих. 188/23-з просимо уточнення:

- Чи входять облігації внутрішньої державної позики з ISIN UA4000227185 до ліквідаційної маси банку?
- Яку суму складає номінальна вартість ОВДП з ISIN UA4000227185, які перебували серед активів Банку станом на 1 серпня 2023 року?
- Як саме Фонд планує розпорядитися згаданими ОВДП з ISIN UA4000227185 після завершення інвентаризації майна банку та формування його ліквідаційної маси?

Однак вчергове відповідь на запит ЗМІ не містила конкретних відповідей на наведені запитання або обґрунтування того, чому запитувана інформація не може бути надана:

Стосовно запиту Вих. 189/23-з повідомляємо:

Відповідно до норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема ст. 50, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування його ліквідаційної маси.

До ліквідаційної маси банку включаються нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно, що є об’єктом довірчої власності, інше майно у випадках, прямо передбачених законом, а також банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними, ліцензія, гудвіл.

Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у строк до шести місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Затверджені результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси оприлюднюються на офіційному сайті Фонду.

На сьогодні завершується процес формування ліквідаційної маси АТ «АКБ «КОНКОРД» (далі – Банк). Структура та сумарний обсяг активів Банку будуть оприлюднені із дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів Фонду за фактом формування ліквідаційної маси та затвердження відповідного Акту.

Порядок управління активами, включеними до ліквідаційної маси Банку, регламентується нормами законодавства та нормативно-правовими актами Фонду.

Тому агентство, аби отримати інформацію, вчергове підготувало запит із запитаннями:

Редакція ІА «УНН» у відповідності до законодавства звертається до Вас із запитом на отримання відповідей щодо наведених нижче запитань:

- Яку суму складає номінальна вартість ОВДП з ISIN UA4000227185, які перебували серед активів АТ «АКБ «Конкорд» станом на 1 серпня 2023 року?
- Чи була проведена внутрішня оцінка цих облігацій?
- Яка їх поточна вартість згідно оцінки?
- Виходячи в Вашої відповіді, чи коректно ми розуміємо, що ці ОВДП готуються до продажу до завершення процесу формування ліквідаційної маси банку, тобто у строк до 6 місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії?

Окрім того, враховуючи, що аналогічна ситуація, зокрема, виникла із запитаннями щодо кредитного портфелю банку та запитами за іншими інформаційними темами, агентство змушене вийти у публічну комунікацію з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, аби отримати відповіді на надані запитання.

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