ФГВФЛ пытается уклоняться от предоставления четкой информации о ликвидации банка "Конкорд"

Следует отметить, что в коммуникациях с УНН представители Фонда информативно отвечают на запросы, касающиеся простых вопросов, в частности очередей и сумм выплат гарантированного возмещения вкладчикам и клиентам банка, который после решения Нацбанка об отзыве лицензии находится в состоянии ликвидации.

Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались с 9 октября.

Однако на вопросы, касающиеся непосредственно ситуации в банке и хода его ликвидации, Фонд предоставляет ответы, которые не содержат ответа по существу. Например, на вопрос об облигациях внутреннего государственного займа с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов Банка по состоянию на 1 августа 2023 года, то есть на дату отзыва банковской лицензии, был получен ответ, который не содержит запрашиваемой информации:

Относительно запроса Исх. 188/23-с сообщаем:

В соответствии с нормами Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности ст. 50, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд приступает к инвентаризации и оценке имущества банка с целью формирования его ликвидационной массы.

В ликвидационную массу банка включаются недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и другие активы банка. В ликвидационную массу банка не включается имущество, являющееся объектом доверительной собственности, другое имущество в случаях, прямо предусмотренных законом, а также банкноты и монеты, переданные Национальным банком Украины на хранение и для проведения операций с ними, лицензия, гудвилл.

Инвентаризация имущества банка и формирование ликвидационной массы должны быть завершены в срок до шести месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии. Утвержденные результаты инвентаризации и формирования ликвидационной массы публикуются на официальном сайте Фонда.

На сегодня продолжается процесс формирования ликвидационной массы банка. Структура и суммарный объем активов Банка будут обнародованы с соблюдением требований законодательства и нормативно-правовых актов Фонда по факту формирования ликвидационной массы и утверждения соответствующего Акта.

Порядок реализации имущества банка, включенного в ликвидационную массу банка, регламентируется законодательством и нормативно-правовыми актами Фонда.

После получения этого ответа агентство предоставило уточняющие вопросы:

Относительно ответа на запрос Вых. 188/23-з просим уточнения:

- Входят ли облигации внутреннего государственного займа с ISIN UA4000227185 в ликвидационную массу банка?

- Какую сумму составляет номинальная стоимость ОВГЗ с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов Банка по состоянию на 1 августа 2023 года?

- Как именно Фонд планирует распорядиться упомянутыми ОВГЗ с ISIN UA4000227185 после завершения инвентаризации имущества банка и формирования его ликвидационной массы?

Однако в очередной раз ответ на запрос СМИ не содержал конкретных ответов на приведенные вопросы или обоснования того, почему запрашиваемая информация не может быть предоставлена:

Относительно запроса Исх. 189/23-з сообщаем:

В соответствии с нормами Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности ст. 50, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд приступает к инвентаризации и оценке имущества банка с целью формирования его ликвидационной массы.

В ликвидационную массу банка включаются недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и другие активы банка. В ликвидационную массу банка не включается имущество, являющееся объектом доверительной собственности, другое имущество в случаях, прямо предусмотренных законом, а также банкноты и монеты, переданные Национальным банком Украины на хранение и для проведения операций с ними, лицензия, гудвилл.

Инвентаризация имущества банка и формирование ликвидационной массы должны быть завершены в срок до шести месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии. Утвержденные результаты инвентаризации и формирования ликвидационной массы публикуются на официальном сайте Фонда.

На сегодня завершается процесс формирования ликвидационной массы АО «АКБ «КОНКОРД» (далее – Банк). Структура и суммарный объем активов Банка будут обнародованы с соблюдением требований законодательства и нормативно-правовых актов Фонда по факту формирования ликвидационной массы и утверждения соответствующего Акта.

Порядок управления активами, включенными в ликвидационную массу Банка, регламентируется нормами законодательства и нормативно-правовыми актами Фонда.

Поэтому агентство, чтобы получить информацию, в очередной раз подготовило запрос с вопросами:

Редакция ИА «УНН» в соответствии с законодательством обращается к Вам с запросом на получение ответов по приведенным ниже вопросам:

- Какую сумму составляет номинальная стоимость ОВГЗ с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов АО «АКБ «Конкорд» по состоянию на 1 августа 2023 года?

- Была ли проведена внутренняя оценка этих облигаций?

- Какова их текущая стоимость согласно оценки?

- Исходя в Вашего ответа, корректно ли мы понимаем, что эти ОВГЗ готовятся к продаже до завершения процесса формирования ликвидационной массы банка, то есть в срок до 6 месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии?

Кроме того, учитывая, что аналогичная ситуация, в частности, возникла с вопросами по кредитному портфелю банка и запросами по другим информационным темам, агентство вынуждено выйти в публичную коммуникацию с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, чтобы получить ответы на предоставленные вопросы.