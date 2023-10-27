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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФГВФЛ пытается уклоняться от предоставления четкой информации о ликвидации банка "Конкорд"

Киев • УНН

 • 247161 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается уклоняться от предоставления четкой информации относительно ликвидации Акционерного Общества «Акционерный Коммерческий Банк «Конкорд», сообщает УНН, ссылаясь на ряд ответов, которые были получены в ответ на запросы агентства.

ФГВФЛ пытается уклоняться от предоставления четкой информации о ликвидации банка "Конкорд"

Следует отметить, что в коммуникациях с УНН представители Фонда информативно отвечают на запросы, касающиеся простых вопросов, в частности очередей и сумм выплат гарантированного возмещения вкладчикам и клиентам банка, который после решения Нацбанка об отзыве лицензии находится в состоянии ликвидации.

Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались с 9 октября.

Однако на вопросы, касающиеся непосредственно ситуации в банке и хода его ликвидации, Фонд предоставляет ответы, которые не содержат ответа по существу. Например, на вопрос об облигациях внутреннего государственного займа с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов Банка по состоянию на 1 августа 2023 года, то есть на дату отзыва банковской лицензии, был получен ответ, который не содержит запрашиваемой информации:

Относительно запроса Исх. 188/23-с сообщаем:

В соответствии с нормами Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности ст. 50, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд приступает к инвентаризации и оценке имущества банка с целью формирования его ликвидационной массы.

В ликвидационную массу банка включаются недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и другие активы банка. В ликвидационную массу банка не включается имущество, являющееся объектом доверительной собственности, другое имущество в случаях, прямо предусмотренных законом, а также банкноты и монеты, переданные Национальным банком Украины на хранение и для проведения операций с ними, лицензия, гудвилл.

Инвентаризация имущества банка и формирование ликвидационной массы должны быть завершены в срок до шести месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии. Утвержденные результаты инвентаризации и формирования ликвидационной массы публикуются на официальном сайте Фонда.

На сегодня продолжается процесс формирования ликвидационной массы банка. Структура и суммарный объем активов Банка будут обнародованы с соблюдением требований законодательства и нормативно-правовых актов Фонда по факту формирования ликвидационной массы и утверждения соответствующего Акта.

Порядок реализации имущества банка, включенного в ликвидационную массу банка, регламентируется законодательством и нормативно-правовыми актами Фонда.

После получения этого ответа агентство предоставило уточняющие вопросы:

Относительно ответа на запрос Вых. 188/23-з просим уточнения:

- Входят ли облигации внутреннего государственного займа с ISIN UA4000227185 в ликвидационную массу банка?
- Какую сумму составляет номинальная стоимость ОВГЗ с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов Банка по состоянию на 1 августа 2023 года?
- Как именно Фонд планирует распорядиться упомянутыми ОВГЗ с ISIN UA4000227185 после завершения инвентаризации имущества банка и формирования его ликвидационной массы?

Однако в очередной раз ответ на запрос СМИ не содержал конкретных ответов на приведенные вопросы или обоснования того, почему запрашиваемая информация не может быть предоставлена:

Относительно запроса Исх. 189/23-з сообщаем:

В соответствии с нормами Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности ст. 50, со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд приступает к инвентаризации и оценке имущества банка с целью формирования его ликвидационной массы.

В ликвидационную массу банка включаются недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и другие активы банка. В ликвидационную массу банка не включается имущество, являющееся объектом доверительной собственности, другое имущество в случаях, прямо предусмотренных законом, а также банкноты и монеты, переданные Национальным банком Украины на хранение и для проведения операций с ними, лицензия, гудвилл.

Инвентаризация имущества банка и формирование ликвидационной массы должны быть завершены в срок до шести месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии. Утвержденные результаты инвентаризации и формирования ликвидационной массы публикуются на официальном сайте Фонда.

На сегодня завершается процесс формирования ликвидационной массы АО «АКБ «КОНКОРД» (далее – Банк). Структура и суммарный объем активов Банка будут обнародованы с соблюдением требований законодательства и нормативно-правовых актов Фонда по факту формирования ликвидационной массы и утверждения соответствующего Акта.

Порядок управления активами, включенными в ликвидационную массу Банка, регламентируется нормами законодательства и нормативно-правовыми актами Фонда.

Поэтому агентство, чтобы получить информацию, в очередной раз подготовило запрос с вопросами:

Редакция ИА «УНН» в соответствии с законодательством обращается к Вам с запросом на получение ответов по приведенным ниже вопросам:

- Какую сумму составляет номинальная стоимость ОВГЗ с ISIN UA4000227185, которые находились среди активов АО «АКБ «Конкорд» по состоянию на 1 августа 2023 года?
- Была ли проведена внутренняя оценка этих облигаций?
- Какова их текущая стоимость согласно оценки?
- Исходя в Вашего ответа, корректно ли мы понимаем, что эти ОВГЗ готовятся к продаже до завершения процесса формирования ликвидационной массы банка, то есть в срок до 6 месяцев со дня принятия решения о ликвидации банка и отзыва банковской лицензии?

Кроме того, учитывая, что аналогичная ситуация, в частности, возникла с вопросами по кредитному портфелю банка и запросами по другим информационным темам, агентство вынуждено выйти в публичную коммуникацию с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, чтобы получить ответы на предоставленные вопросы.

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