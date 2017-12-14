Фесенко повторив рекорд сезону Ліги чемпіонів за кількістю блок-шотів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Центровий збірної України та італійського “Авелліно” Кирило Фесенко у матчі 8-го туру групового раунду Ліги чемпіонів ФІБА із турецьким “Бешикташем” повторив рекорд нинішнього сезону за кількістю поставлених блок-шотів в окремо взятому поєдинку, передає кореспондент УНН.
Завдяки вдалим діям українського “бігмена” італійський клуб захопив впевнене лідерство у протистоянні — 11:3. Українець поставив відразу три блок-шоти супротивникам, здобув два очки та додав до активу ще три підбирання за стартові 4 хвилини. Надалі Фесенко в першу чергу продовжив надійно грати в захисті, що у підсумку конвертувалося у перемогу над лідером групи D — 90:74.
Також центровий збірної України повторив 6 блок-шотів, (рекорд сезону Ліги чемпіонів належав партнеру українця Хамаді Ндіайе). Також в активі гравця 5 очок (2/4 двоочкові, 1/2 штрафні), 7 підбирань, 1 передача при 4 втратах і 4 фолах.
Таким чином, “Авелліно” піднялися на 4-й рядок групи — 4 перемоги в 8-ми баталіях. “Бешикташ” втримує пальму першості з 6 виграшами.
Додамо, що рекорд в історії Ліги чемпіонів за блок-шотами поставили Морган Денісон і Октавіус Елліс в минулому сезоні — по 7 блоків.