Фесенко повторил рекорд сезона Лиги чемпионов по количеству блок-шотов

Благодаря удачным действиям украинского “бигмена” итальянский клуб захватил уверенное лидерство в противостоянии — 11: 3. Украинец поставил сразу три блок-шота противникам, получил два очка и добавил к активу еще три подбора стартовых 4 минуты. В дальнейшем Фесенко в первую очередь продолжил надежно играть в защите, что в итоге конвертировалось в победу над лидером группы D — 90:74.

Также центровой сборной Украины повторил 6 блок-шотов, (рекорд сезона Лиги чемпионов принадлежал партнеру украинца Хамади Ндиайе). Также в активе игрока 5 очков (2/4 двухочковые, 1/2 штрафные), 7 подборов, 1 передача при 4 потерях и 4 фолах.

Таким образом, “Авеллино” поднялись на 4-ю строчку группы — 4 победы в 8-ми баталиях. “Бешикташ” удерживает пальму первенства по 6 выигрышам.

Добавим, что рекорд в истории Лиги чемпионов с блок-шотами поставили Морган Денисон и Октавиус Эллис в прошлом сезоне — по 7 блоков.