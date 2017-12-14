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Фесенко повторил рекорд сезона Лиги чемпионов по количеству блок-шотов

Фесенко повторил рекорд сезона Лиги чемпионов по количеству блок-шотов

Киев  •  УНН

 • 11977 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Центровой сборной Украины и итальянского “Авеллино” Кирилл Фесенко в матче 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА с турецким “Бешикташем” повторил рекорд нынешнего сезона по количеству поставленных блок-шотов в отдельно взятом поединке, передает корреспондент УНН.

Благодаря удачным действиям украинского “бигмена” итальянский клуб захватил уверенное лидерство в противостоянии — 11: 3. Украинец поставил сразу три блок-шота противникам, получил два очка и добавил к активу еще три подбора стартовых 4 минуты. В дальнейшем Фесенко в первую очередь продолжил надежно играть в защите, что в итоге конвертировалось в победу над лидером группы D — 90:74.

Также центровой сборной Украины повторил 6 блок-шотов, (рекорд сезона Лиги чемпионов принадлежал партнеру украинца Хамади Ндиайе). Также в активе игрока 5 очков (2/4 двухочковые, 1/2 штрафные), 7 подборов, 1 передача при 4 потерях и 4 фолах.

Таким образом, “Авеллино” поднялись на 4-ю строчку группы — 4 победы в 8-ми баталиях. “Бешикташ” удерживает пальму первенства по 6 выигрышам.

Добавим, что рекорд в истории Лиги чемпионов с блок-шотами поставили Морган Денисон и Октавиус Эллис в прошлом сезоне — по 7 блоков.

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