Фермери не брали дотацію, бо боялися втратити субсидію – Асоціація

За словами представника Асоціації, острах втратити субсидію призвів до невикористання 80% належних фермерам дотацій.

"Люди навіть дані не подають, їх не цікавить державна допомога, тому що вони можуть втратити субсидію", - підкреслив він.

Зміни у порядок нарахування субсидій Кабмін вніс лише наприкінці минулого року, 1 жовтня. Тоді дотацію на утримання молодняка ВРХ було виключено з сукупного доходу, на який нараховується субсидія на ЖКГ.

Але оскільки фермери про це не знали, левова частка спеціальної бюджетної дотації за утримання ВРХ не була використана.

Нагадаємо, окрім технічних проблем із нарахуванням субсидії, фермери відмовлялися подавати документи на дотацію через невідповідність деяким вимогам, зокрема прозорої та своєчасної оплати податків, а також офіційного працевлаштування співробітників.

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу", в Україні є 43 тисячі фермерських господарств, 70% з яких працюють у "сірій зоні".