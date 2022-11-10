Федоров запропонував бізнесу ділитися генераторами з мобільними операторами під час блекауту

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"Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", - зазначив Федоров у Telegram.

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З його слів, наприклад, керівник торговельного чи офісного центру, який використовує стаціонарний промисловий генератор, може дозволити оператору підключити до нього базову станцію, що поблизу.

"Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", - зазначив він.

І закликав, у разі готовності розділити генератор з мобільними операторами, писати на пошту.