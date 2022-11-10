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Федоров предложил бизнесу делиться генераторами с мобильными операторами во время блекаута

Федоров предложил бизнесу делиться генераторами с мобильными операторами во время блекаута

Киев • УНН

 • 465850 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил бизнесу делиться генераторами с мобильными операторами во время блекаута, пишет УНН.

Цитата

"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блекаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию ​​резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим бизнесом, работающий рядом", - отметил Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, например, руководитель торгового или офисного центра, использующий стационарный промышленный генератор, может позволить оператору подключить к нему базовую станцию поблизости.

"Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - отметил он.

И призвал, в случае готовности разделить генератор с мобильными операторами, писать на почту.

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