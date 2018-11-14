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Федерер завоював першу звитягу на Підсумковому турнірі АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Швейцарський тенісист Роджер Федерер виборов перемогу у матчі другого туру в рамках Підсумкового турніру АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.

Зустріч з австрійцем Домініком Тімом завершилася в двох сетах — третій номер світового рейтингу поступився тільки в п’яти геймах — 6:2, 6:3. Тривалість матчу склала 1 годину 8 хвилин.

В іншій зустрічі групи В Кевін Андерсон виграв у японця Нісікорі — 6:0, 6:1.

Після двох матчів в групі у Федерера поразка і перемога, як і у Нісікорі, у Тіма — дві поразки. Лідирує Андерсон — 2 виграші.

Додамо також, швейцарський тенісист далі зіграє з південноафриканцем Кевіном Андерсоном, а австрієць — з японцем Кейем Нісікорі.

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