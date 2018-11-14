Федерер завоював першу звитягу на Підсумковому турнірі АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Швейцарський тенісист Роджер Федерер виборов перемогу у матчі другого туру в рамках Підсумкового турніру АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Зустріч з австрійцем Домініком Тімом завершилася в двох сетах — третій номер світового рейтингу поступився тільки в п’яти геймах — 6:2, 6:3. Тривалість матчу склала 1 годину 8 хвилин.
В іншій зустрічі групи В Кевін Андерсон виграв у японця Нісікорі — 6:0, 6:1.
Після двох матчів в групі у Федерера поразка і перемога, як і у Нісікорі, у Тіма — дві поразки. Лідирує Андерсон — 2 виграші.
Додамо також, швейцарський тенісист далі зіграє з південноафриканцем Кевіном Андерсоном, а австрієць — з японцем Кейем Нісікорі.