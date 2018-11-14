Федерер завоевал первую победу на Итоговом турнире АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил в матче второго тура в рамках Итогового турнира АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Встреча с австрийцем Домиником Тимом завершилась в двух сетах — третий номер мирового рейтинга уступил только в пяти геймах — 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
В другой встрече группы В Кевин Андерсон выиграл у японца Нисикори — 6:0, 6:1.
После двух матчей в группе у Федерера поражение и победа, как и в Нисикори, у Тима — два поражения. Лидирует Андерсон — 2 выигрыше.
Добавим также, швейцарский теннисист дальше сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, а австриец — с японцем Кейем Нисикори.