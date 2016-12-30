ФБУ назвала найкращих баскетболістів першої половини сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Тренери команд української Суперліги напередодні нового року назвали імена найкращих гравців першої половини сезону 2016-17 років у Суперлізі Парі-Матч. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Кращим захисником був визнаний Клим Артамонов з “БІПи” (5 голосів), форвардом — Станіслав Тимофієнко з “Дніпра” (4 голоси), а центровим — Михайло Анісімов з “Будівельника” (4 голоси).
Відзначимо, що кожен тренер назвав найкращого захисника, форварда та центрового.
Окрім того, наставники не були обмежені у виборі кандидатур, однак називати гравця своєї команди не мали права.
Примітно, що у номінації кращий форвард тренерами було названо відразу сім кандидатур. Натомість у номінації кращий захисник — лише три.