ФБУ назвала лучших баскетболистов первой половины сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Тренеры команд украинской Суперлиги накануне нового года назвали имена лучших игроков первой половины сезона 2016-17 годов в Суперлиге Пари-Матч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Лучшим защитником был признан Клим Артамонов с "БИПы" (5 голосов), форвардом - Станислав Тимофеенко из "Днепра" (4 голоса), а центровым - Михаил Анисимов из "Будивельника" (4 голоса).
Отметим, что каждый тренер назвал лучшего защитника, форварда и центрового.
Кроме того, наставники не были ограничены в выборе кандидатур, однако называть игрока своей команды не имели права.
Примечательно, что в номинации лучший форвард тренерами были названы сразу семь кандидатур. Зато в номинации лучший защитник - только три.