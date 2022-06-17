ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російському озброєнні - WP

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“Агенти ФБР почали опитувати представників американських технологічних компаній про те, як їхні комп’ютерні чіпи могли опинитися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також до розслідування долучили представників міністерства торгівлі США, які відповідають за контроль над експортом.

Уточнюється, що деталі американського виробництва були виявлені в російських радарних системах, дронах, танках та корабельному обладнанні. Один із представників мінторгівлі США зазначив, що мета цього розслідування полягає не в тому, аби покарати американських виробників. Це, за його словами, робиться, щоб установити шляхи, як продукція могла потрапити в російські військові системи після того, як Штати з 2014 року почали запроваджувати санкції проти рф.

Як зазначається, ФБР прагне виявити мережу покупців продукції американських виробників, а також посередників, які допомагали реалізовувати ці схеми.

Нагадаємо

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що її офіс розслідує повідомлення про те, що українських дітей “примусово депортують” та відправляють до росії, де їх потім пропонують на усиновлення.