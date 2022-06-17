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ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російському озброєнні - WP

ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російському озброєнні - WP

Київ • УНН

 • 135869 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. ФБР та міністерство торгівлі США почали вивчати, як електроніка американського виробництва потрапила до російського озброєння. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, які ознайомлені з процесом розслідування, передає УНН.

Цитата

“Агенти ФБР почали опитувати представників американських технологічних компаній про те, як їхні комп’ютерні чіпи могли опинитися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також до розслідування долучили представників міністерства торгівлі США, які відповідають за контроль над експортом.

Уточнюється, що деталі американського виробництва були виявлені в російських радарних системах, дронах, танках та корабельному обладнанні. Один із представників мінторгівлі США зазначив, що мета цього розслідування полягає не в тому, аби покарати американських виробників. Це, за його словами, робиться, щоб установити шляхи, як продукція могла потрапити в російські військові системи після того, як Штати з 2014 року почали запроваджувати санкції проти рф.

Як зазначається, ФБР прагне виявити мережу покупців продукції американських виробників, а також посередників, які допомагали реалізовувати ці схеми.

Нагадаємо

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що її офіс розслідує повідомлення про те, що українських дітей “примусово депортують” та відправляють до росії, де їх потім пропонують на усиновлення.

Українські Національні Новини

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