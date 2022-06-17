ФБР расследует, как американские чипы оказались в российском вооружении – WP
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. ФБР и министерство торговли США начали изучать, как электроника американского производства попала в российское вооружение. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, ознакомленные с процессом расследования, передает УНН.
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“Агенты ФБР начали опрашивать представителей американских технологических компаний о том, как их компьютерные чипы могли оказаться в российском военном оборудовании, изъятом в Украине”, — говорится в сообщении.
Детали
Также к расследованию приобщили представителей министерства торговли США, которые отвечают за контроль над экспортом.
Уточняется, что детали американского производства были обнаружены в российских радарных системах, дронах, танках и корабельном оборудовании. Один из представителей минторговли США отметил, что цель этого расследования заключается не в том, чтобы наказать американских производителей. Это, по его словам, делается, чтобы установить пути, как продукция могла попасть в российские военные системы после того, как Штаты с 2014 года начали вводить санкции против рф.
Как отмечается, ФБР стремится выявить сеть покупателей продукции американских производителей, а также посредников, помогавших реализовывать эти схемы.
Напомним
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ее офис расследует сообщение о том, что украинских детей “принудительно депортируют” и отправляют в россии, где их затем предлагают на усыновление.