ФБР розпочало розслідування підробки документів виборчої кампанії Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопад. УНН. Федеральне бюро розслідувань США, яке з’ясовує обставини ймовірного російського втручання в президентські вибори, поширило розслідування на підроблені документи нібито зі штабу кандидата на посаду президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Вказано, що в цих паперах йдеться, що в кампанії Х.Клінтон нібито можуть вдатися до "інсценування громадянських заворушень", щоб гарантувати її перемогу на виборах.
Як зазначається, високопосадовці розвідки США попередили, що приписувана Росії кампанія з підриву довіри до виборів може вийти за межі злому електронної пошти Демократичної партії, а матиме на меті фабрикування доказів шахрайства на виборах або іншої дезінформації.
Предметом розгляду ФБР є поширена у Twitter 20 жовтня колишнім помічником республіканського кандидата Дональда Трампа Роджером Стоуном записка на семи сторінках, яка містить логотипи Фонду Клінтонів та соціологічної фірми Joel Benenson.
У записці під заголовком "Пошкоджена програма", яку в кампанії Х.Клінтон назвали брехливою, йдеться про зниження рейтингів демократичного кандидата і міститься заклик до "серйозних змін стратегії на листопад", які можуть включати "інсценування порушень громадського порядку" та "радіаційну атаку", щоб зірвати голосування 8 листопада.