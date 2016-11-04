ФБР начало расследование подделки документов избирательной кампании Х.Клинтон

Указано, что в этих бумагах говорится, что в кампании Х.Клинтон якобы могут прибегнуть к "инсценировке гражданских беспорядков", чтобы гарантировать ее победу на выборах.

Как отмечается, чиновники разведки США предупредили, что приписываемая России кампания по подрыву доверия к выборам может выйти за пределы взлома электронной почты Демократической партии, а иметь целью фабрикации доказательств мошенничества на выборах или другой дезинформации.

Предметом рассмотрения ФБР является распространенная в Twitter 20 октября бывшим помощником республиканского кандидата Дональда Трампа Роджером Стоуном записка на семи страницах, которая содержит логотипы Фонда Клинтонов и социологической фирмы Joel Benenson.

В записке под названием "Поврежденная программа", которую в кампании Х.Клинтон назвали лживой, речь идет о снижении рейтингов демократического кандидата и содержится призыв к "серьезным изменениям стратегии на ноябрь", которые могут включать "инсценировки нарушений общественного порядка" и "радиационную атаку" , чтобы сорвать голосование 8 ноября.