Файлообмінник ЕХ.UA після 30 листопада припинить свою діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сервіс обміну інформацією ЕХ.UA прийняв рішення припинити свою діяльність. Відповідна заява опублікована на сайті, передає УНН.
"Ресурс EX.UA прийняв рішення припинити роботу. За останній рік EX.UA довелося відчути на собі прямі погрози, шантаж (в т.ч. і на міждержавному рівні), DDOS атаки. Дані дії наражають на небезпеку особисту інформацію та особисті файли користувачів, які зберігаються на ресурсі.
EX.UA працював в правовому полі. Не всім подобалася таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторські права, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, яка склалася сьогодні", - йдеться в заяві.
Також у повідомленні закликали всіх користувачів вилучити файли зі своїх архівів на EX.UA до 30.11.2016.
Як повідомляв УНН, кіберполіція викрила один із найбільших піратських сайтів України.