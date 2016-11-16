Файлообменник ЕХ.UA после 30 ноября прекратит свою деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сервис обмена информацией ЕХ.UA принял решение прекратить свою деятельность. Соответствующее заявление опубликовано на сайте, передает УНН.
"Ресурс EX.UA принял решение прекратить работу. За последний год EX.UA пришлось испытать на себе прямые угрозы, шантаж (в том числе и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе.
EX.UA работал в правовом поле. Не всем нравилась такая трактовка законодательства, но ресурс всегда уважал законы Украины. EX.UA придерживался авторских права, что постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом, ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня", - говорится в заявлении.
Также в сообщении призвали всех пользователей изъять файлы из своих архивов на EX.UA до 30.11.2016.
Как сообщал УНН, киберполиция разоблачила один из крупнейших пиратских сайтов Украины.