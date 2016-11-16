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15 марта, 19:03 • 109624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150971 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127935 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121159 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107237 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102633 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97634 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127594 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128990 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127491 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Файлообменник ЕХ.UA после 30 ноября прекратит свою деятельность

Файлообменник ЕХ.UA после 30 ноября прекратит свою деятельность

Киев • УНН

 • 10039 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сервис обмена информацией ЕХ.UA принял решение прекратить свою деятельность. Соответствующее заявление опубликовано на сайте, передает УНН.

"Ресурс EX.UA принял решение прекратить работу. За последний год EX.UA пришлось испытать на себе прямые угрозы, шантаж (в том числе и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе.

EX.UA работал в правовом поле. Не всем нравилась такая трактовка законодательства, но ресурс всегда уважал законы Украины. EX.UA придерживался авторских права, что постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом, ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня", - говорится в заявлении.

Также в сообщении призвали всех пользователей изъять файлы из своих архивов на EX.UA до 30.11.2016.

Как сообщал УНН, киберполиция разоблачила один из крупнейших пиратских сайтов Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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