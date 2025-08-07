Favbet стає офіційним партнером ФК "Колос"

$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8400 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42153 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44750 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 65537 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92447 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66004 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44000 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44551 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56129 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55838 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58
Favbet стає офіційним партнером ФК "Колос"

Київ • УНН

 • 682 перегляди

У сезоні 2025/26 компанія підтримує вже 6 клубів вищого дивізіону

Favbet стає офіційним партнером ФК "Колос"
Фото: koloskovalivka.com

Favbet офіційно став офіційним партнером клубу, який з гордістю захищає честь Київщини в Українській Прем’єр-лізі. Відтепер логотип бренду прикрашатиме форму гравців на матчах УПЛ. "Колос" у 2012 році заснував Андрій Засуха. Роками старанної праці "Колос" вибився у найвищий дивізіон і тримає там позиції. Їхня історія є прикладом для українського футболу.

"Це партнерство у першу чергу про цінності та спільне бачення. Ми об’єднуємося з "Колосом", аби зробити футбол яскравішим та цікавішим для уболівальників", — зазначив Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу Favbet.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»
Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

Favbet і "Колос" готують низку заходів для фанатів — від спільних акцій і зустрічей до інтерактивних подій, що допоможуть зблизити команду з уболівальниками. "Ми поруч із тими, хто грає до кінця і не здається. "Колос" — саме така команда. Впевнені, що попереду буде багато яскравих матчів та гучних перемог", — коментує засновник FAVBET Андрій Матюха.

Сьогодні Favbet є одним з найбільших спонсорів  українського футболу. Компанія підтримує п’ять клубів УПЛ: "Шахтар", "Кривбас", "Рух", "Оболонь" та "ЛНЗ", а в першій лізі — "Лівий Берег". І ось тепер до цього списку додався "Колос". Компанія активно сприяє розвитку інфраструктури, молодіжних команд і фанатських спільнот.

"Для нас ця співпраця — не просто партнерство, а союз однодумців. Favbet розділяє наші цінності, вірить у розвиток клубу й готовий інвестувати в майбутнє. Ми розпочали новий сезон разом із нашим новим партнером — з перемоги. Віримо, що попереду ще більше яскравих матчів та емоцій для наших уболівальників. З Колосом у серці — разом до нових перемог!" — зазначив генеральний директор ФК "Колос" Євген Євсеєв.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»
Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

Минулий сезон УПЛ "Колос" завершив на 10 місці. Цього року підопічні Руслана Костишина мають намір показати сильну гру та дати гідну боротьбу більш досвідченим командам чемпіонату. 

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»
Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

Лілія Подоляк

Спорт
Прем'єр-ліга України
Україна