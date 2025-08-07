Favbet становится официальным партнером ФК "Колос"

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5556 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35110 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38409 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62277 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86167 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64519 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43112 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44318 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55973 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11897 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28616 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 35124 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38421 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63168 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63172 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119974 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130100 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122096 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133457 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Favbet становится официальным партнером ФК "Колос"

Киев • УНН

 • 578 просмотра

В сезоне 2025/26 компания поддерживает уже 6 клубов высшего дивизиона

Favbet становится официальным партнером ФК "Колос"
Фото: koloskovalivka.com

Favbet официально стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевской области в Украинской Премьер-лиге. Отныне логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ.

"Колос" в 2012 году основал Андрей Засуха. Годами усердного труда "Колос" пробился в высший дивизион и удерживает там свои позиции. Их история является примером для украинского футбола.

"Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с "Колосом", чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков", — отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»
Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»

Favbet и "Колос" готовят ряд мероприятий для фанатов — от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

"Мы рядом с теми, кто играет до конца и не сдается. "Колос" — именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед", — комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Сегодня Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола. Компания поддерживает пять клубов УПЛ: "Шахтер", "Кривбасс", "Рух", "Оболонь" и "ЛНЗ", а в первой лиге — "Левый Берег". И вот теперь к этому списку добавился "Колос". Компания активно способствует развитию инфраструктуры, молодежных команд и фанатских сообществ.

"Для нас это сотрудничество — не просто партнерство, а союз единомышленников. Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее. Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером — с победы. Верим, что впереди еще больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С "Колосом" в сердце — вместе к новым победам!" — отметил генеральный директор ФК "Колос" Евгений Евсеев.

Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»
Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»

Прошлый сезон УПЛ "Колос" завершил на 10-м месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойный бой более опытным командам чемпионата.

Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»
Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»

Лилия Подоляк

спорт
Премьер-лига Украины
Украина