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Фани мюнхенської “Баварії” закликали Р.Зозулю йти з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Фанати мюнхенської “Баварії” під час матчу 1/8 Кубку Німеччини вивісили банер, на якому закликали форварда збірної України Романа Зозулю йти з футболу, передає УНН з посиланням на Мarca.

Фани мюнхенської “Баварії” закликали Р.Зозулю йти з футболу

Піч час матчу 1/8 Кубку Німеччини між "Баварією" та "Вольфсбургом", фанати мюнхенської команди вивісили два банери: "Наци, забирайтесь з футболу", "Зозуля, йди геть".

Через хвилину фани сховали банери.

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.

А 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.

Як повідомляв УНН, фанати "Райо Вальєкано" оприлюднили "компромат" на Р.Зозулю.

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