Фаны "Баварии" призвали Р.Зозулю уйти из футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Фанаты "Баварии" во время матча 1/8 Кубка Германии вывесили баннер, на котором призвали форварда сборной Украины Романа Зозулю уйти из футбола, передает УНН со ссылкой на Мarca.
Во время матча 1/8 Кубка Германии между "Баварией" и "Вольфсбургом", фанаты мюнхенской команды вывесили два баннера: "Наци, убирайтесь из футбола", "Зозуля, уходи".
Через минуту фаны спрятали баннеры.
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
А 2 февраля игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, фанаты "Райо Вальекано" обнародовали "компромат" на Р.Зозулю.