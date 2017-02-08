Фаны "Баварии" призвали Р.Зозулю уйти из футбола

Во время матча 1/8 Кубка Германии между "Баварией" и "Вольфсбургом", фанаты мюнхенской команды вывесили два баннера: "Наци, убирайтесь из футбола", "Зозуля, уходи".

Через минуту фаны спрятали баннеры.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

А 2 февраля игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

Как сообщал УНН, фанаты "Райо Вальекано" обнародовали "компромат" на Р.Зозулю.