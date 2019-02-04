Факт обстрілу офісу Спілки журналістів не підтвердився

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Інформація про те, що пошкодження вікна в столичному офісі НСЖУ утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Так, за інформацією правоохоронців, у понеділок 4 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі на вулиці Хрещатик пошкоджене вікно.

Зі слів заявниці, подія трапилася ввечері у четвер, 31 січня. Співробітниця установи помітила ушкодження у вікні, але не надала цьому значення.

У понеділок жінка звернулася до чергової частини Шевченківського управління поліції для написання заяви.

“Слідчо-оперативна група задокументувала факт пошкодження зовнішнього склопакета (внутрішній склопакет не пошкоджений). З місця події нічого не вилучали. Інформація про те, що пошкодження утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася. Дане повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції”, — повідомили правоохоронці.

Наразі працівники поліції проводять перевірку для встановлення обставин пошкодження вікна. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомляв УНН, 4 лютого у Національній спілці журналістів України заявили про обстріл з вогнепальної зброї вікна офісу столичної організації НСЖУ.

Українські Національні Новини

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