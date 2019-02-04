Факт обстрела офиса Союза журналистов не подтвердился
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Информация о том, что повреждения окна в столичном офисе НСЖУ образовалось в результате выстрела из огнестрельного оружия, не подтвердилась. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Так, по информации правоохранителей, в понедельник 4 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в здании на улице Крещатик поврежденное окно.
По словам заявительницы, происшествие случилось вечером в четверг, 31 января. Сотрудница учреждения заметила повреждения в окне, но не придала этому значения.
В понедельник женщина обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции для написания заявления.
"Следственно-оперативная группа задокументировала факт повреждения внешнего стеклопакета (внутренний стеклопакет не поврежден). С места происшествия ничего не изымали. Информация о том, что повреждение образовалось в результате выстрела из огнестрельного оружия, не подтвердилась. Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции", - сообщили правоохранители.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Как сообщал УНН, 4 февраля в Национальном союзе журналистов Украины заявили об обстреле из огнестрельного оружия окна офиса столичной организации НСЖУ.