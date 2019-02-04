У НСЖУ заявили про обстріл столичного офісу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Національній спілці журналістів України заявили про обстріл з вогнепальної зброї вікна офісу столичної організації НСЖУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу спілки.
"Подія трапилася вночі проти 1 лютого. Пошкоджене вікно-вітрину в Київській регіональній організації Національної спілки журналістів України виявили вже наприкінці робочого дня й одразу звернулися до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
За словами відповідального секретаря столичної організації НСЖУ Алли Малієнко, у поліції сказали, що "дивуватися немає чого", тому що приміщення розташоване у центрі столиці.
"У поліції заявили, що дивуватися немає чого: приміщення в самісінькому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, де стрілянина - не дивина. У місті останнім часом з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї (а за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю) трапляється досить часто", - сказала Малієнко.
У спілці додали, що правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема досліджують записи з камер спостереження.
Як уточнили НСЖУ, за попередніми підрахунками, завдано збитків на суму 15-20 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Києві невідомі заклали вибуховий пристрій під "шашкою" таксі.