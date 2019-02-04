У НСЖУ заявили про обстріл столичного офісу

"Подія трапилася вночі проти 1 лютого. Пошкоджене вікно-вітрину в Київській регіональній організації Національної спілки журналістів України виявили вже наприкінці робочого дня й одразу звернулися до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

За словами відповідального секретаря столичної організації НСЖУ Алли Малієнко, у поліції сказали, що "дивуватися немає чого", тому що приміщення розташоване у центрі столиці.

"У поліції заявили, що дивуватися немає чого: приміщення в самісінькому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, де стрілянина - не дивина. У місті останнім часом з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї (а за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю) трапляється досить часто", - сказала Малієнко.

У спілці додали, що правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема досліджують записи з камер спостереження.

Як уточнили НСЖУ, за попередніми підрахунками, завдано збитків на суму 15-20 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві невідомі заклали вибуховий пристрій під "шашкою" таксі.