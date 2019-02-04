В НСЖУ заявили об обстреле столичного офиса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Национальном союзе журналистов Украины заявили об обстреле из огнестрельного оружия окна офиса столичной организации НСЖУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу союза.
"Происшествие случилось в ночь на 1 февраля. Поврежденное окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в милицию", - говорится в сообщении.
По словам ответственного секретаря столичной организации НСЖУ Аллы Малиенко, в полиции сказали, что "удивляться нечего", потому что помещение расположено в центре столицы.
"В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", - сказала Малиенко.
В союзе добавили, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности исследуют записи с камер наблюдения.
Как уточнили НСЖУ, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб на сумму 15-20 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве неизвестные заложили взрывное устройство под "шашкой" такси.