Facebook видалив мережу акаунтів військової російської розвідки, які видавали себе за журналістів - звіт

Згідно зі звітом, Україна увійшла до списку країн, де з 2017 року зафіксували найбільше ботоферм в соціальних мережах.

Так, в 2020 році Facebook видалив мережу акаунтів, яка була створена і підтримувалася російською військовою розвідкою, і була орієнтована на Україну і ближні країни.

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“Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв’язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами”, — йдеться в звіті.

У звіті представили країни, де найчастіше з’являлися підозрілі групи акаунтів. У них увійшли Росія, Іран, М’янма, США і Україна.

Деталі

Крім того, Україна також увійшла в список країн, які найчастіше ставали метою операцій впливу (IO). У Facebook реагують на це, як на скоординовані зусилля для маніпулювання при публічних обговореннях для стратегічної мети.

Там видалили 11 іноземних ботоферм, які працювали в Україні, і шість, які координувалися з-за кордону.

Нагадаємо

24 травня в Черкасах заблокували роботу ботоферми. Інтернет-агітатори використовували обладнання в інтересах гібридної агресії РФ проти України — поширювали дезінформацію про події в ОРДЛО і проросійську пропаганду.



Також Таганський районний суд Москви оштрафував Facebook на 26 млн рублів через відмову видалити “заборонений контент”.