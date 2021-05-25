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У Москві суд оштрафував Facebook на 26 млн рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Таганський районний суд Москви оштрафував Facebook на 26 млн рублів через відмову видалити "заборонений контент". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

У Москві суд оштрафував Facebook на 26 млн рублів

Деталі

Так, повідомляється, що 25 травня суд розглянув вісім протоколів проти Facebook за статтею про невидалення забороненого контенту - ч. 2 ст. 13.41 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. За шістьма протоколами соціальну мережу оштрафували на 3 млн рублів, а ще за двома на 4 млн рублів.

Доповнення

Раніше в Москві суд оштрафував Google на 6 млн рублів за відмову видалити заборонений контент.

На початку квітня суд Таганського району Москви оштрафував Twitter на 8,9 млн рублів за трьома протоколами, складеними за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (відмова видалити власником сайту або інформаційного ресурсу інформації в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачений законодавством РФ). Причиною стала відмова видалити інформацію із закликами до неповнолітніх взяти участь у несанкціонованій акції протесту.

За даними Роскомнагляду, в соцмережах із закликами до участі в незаконних акціях було виявлено в січні і лютому більше 2,5 тис. матеріалів. Дане порушення тягне за собою штраф для юридичних осіб від 800 тис. до 4 млн рублів. У разі повторного правопорушення сума штрафу може бути збільшена до однієї десятої сукупного розміру суми річної виручки компанії.

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