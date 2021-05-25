В Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 млн рублей компанию Google из-за отказа удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Цитата:
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Детали
Ранее суд уже оштрафовал Google на 4 млн рублей по двум административным делам. Как ожидается, во вторник будут рассмотрены еще восемь протоколов по Facebook.
Также сообщается, что по адресу компаний составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаленная владельцем информационного ресурса в сети Интернет информация или веб-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Дополнение
В начале апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.
По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях, было обнаружено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет за собой штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.