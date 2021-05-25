У Москві суд оштрафував Google на 6 млн рублів за відмову видалити заборонений контент

Цитата:

"Постановою мирового судді судової ділянки № 422 Таганського району Москви компанія Google LLC визнана винною в адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Їй призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 2 млн рублів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Раніше суд вже оштрафував Google на 4 млн рублів за двома адміністративними справами. Як очікується, у вівторок будуть розглянуті ще вісім протоколів щодо Facebook.

Також повідомляється, що на адресу компаній складено протоколи за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидаленої власником інформаційного ресурсу в мережі Інтернет інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачений законодавством РФ). Покарання за дане правопорушення передбачає штраф від 800 тисяч до 4 млн рублів.

Доповнення

На початку квітня суд Таганського району Москви оштрафував Twitter на 8,9 млн рублів за трьома протоколами, складеними за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (відмова видалити власником сайту або інформаційного ресурсу інформацію в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації передбачений законодавством РФ). Причиною стала відмова видалити інформацію із закликами до неповнолітніх взяти участь у несанкціонованій акції протесту.

За даними Роскомнадзора, в соцмережах із закликами до участі в незаконних акціях було виявлено в січні і лютому понад 2,5 тис. матеріалів. Дане порушення тягне за собою штраф для юридичних осіб від 800 тис. до 4 млн рублів. У разі повторного правопорушення сума штрафу може бути збільшена до однієї десятої сукупного розміру суми річної виручки компанії.