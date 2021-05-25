В Москве суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей из-за отказа удалить “запрещенный контент”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Детали
Так, сообщается, что 25 мая суд рассмотрел восемь протоколов против Facebook по статье о не удалении запрещенного контента - ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По шести протоколам социальную сеть оштрафовали на 3 млн рублей, а еще по двум на 4 млн рублей.
Дополнение
Ранее в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.
В начале апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.
По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях было обнаружено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет за собой штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.