Facebook удалил сеть аккаунтов военной российской разведки, выдававших себя за журналистов - отчет

Согласно отчету, Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали больше всего ботоферм в социальных сетях.

Так, в 2020 году Facebook удалил сеть аккаунтов, которая была создана и поддерживалась российской военной разведкой, и была ориентирована на Украину и ближние страны.

Цитата

“Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями”, — говорится в отчете.

В отчете представили страны, где чаще всего появлялись подозрительные группы аккаунтов. В них вошли Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

Детали

Кроме того, Украина также вошла в список стран, которые чаще всего становились целью операций воздействия (IO). В Facebook реагируют на это, как на скоординированные усилия для манипулирования при публичных обсуждениях для стратегической цели.

Там удалили 11 иностранных ботоферм, работавших в Украине, и шесть, которые координировались из-за рубежа.

Напомним

24 мая в Черкассах заблокировали работу ботофермы. Интернет-агитаторы использовали оборудование в интересах гибридной агрессии РФ против Украины — распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО и пророссийскую пропаганду.



Также Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей из-за отказа удалить “запрещенный контент”.