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Поширювали дезінформацію про події на окупованому Донбасі: у Черкасах заблокували ботоферму

Київ • УНН

 • 15066 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У Черкасах заблокували роботу ботоферми. Інтернет-агітатори використовували обладнання в інтересах гібридної агресії РФ проти України - поширювали дезінформацію про події в ОРДЛО, проросійську пропаганду, передає УНН із посиланням на СБУ.

Поширювали дезінформацію про події на окупованому Донбасі: у Черкасах заблокували ботоферму

Деталі

Ботоферму “підтримував” мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

Оперативники спецслужби встановили, що підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боти навколо нас: все, що ви хотіли знати про ботів та ареал їхнього поширення

Слідчі СБ України задокументували, що через ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події в ОРДЛО, проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
телекомунікаційне обладнання;
понад 400 сім-карток мобільних операторів.

Додамо

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми.

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