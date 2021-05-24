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Распространяли дезинформацию о событиях на оккупированном Донбассе: в Черкассах заблокировали ботоферму

Киев • УНН

 • 15066 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Черкассах заблокировали работу ботофермы. Интернет-агитаторы использовали оборудование в интересах гибридной агрессии РФ против Украины - распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Распространяли дезинформацию о событиях на оккупированном Донбассе: в Черкассах заблокировали ботоферму

Детали

Ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Оперативники спецслужбы установили, что предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины.

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Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержение конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
телекоммуникационное оборудование;
более 400 сим-карт мобильных операторов.

Добавим

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.

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