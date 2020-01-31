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Facebook оголосив про заходи протидії дезінформації про коронавірус

Київ • УНН

 • 14369 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Компанія Facebook вжила заходів з метою обмежити поширення в соцмережі і належить їй Instagram дезінформації про коронавіруси 2019 nCoV. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook.

Facebook оголосив про заходи протидії дезінформації про коронавірус

Компанія повідомила про нововведення, за допомогою яких вона має намір допомогти користувачам отримувати більш достовірну інформацію про даний коронавірус.

Для цього планується застосовувати алгоритм фактологічної перевірки, який допоможе виявляти помилкові відомості і обмежувати їх тиражування в Facebook і Instagram.

Facebook обіцяє сповіщати про результати перевірок тих користувачів, які будуть намагатися не зумисне поділитися недостовірним контентом.

Компанія також збирається видаляти з соцмереж фейки про нібито дієвих засобах лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019 nCoV.

Аналогічна доля чекає авторів конспірологічних теорій про причини спалаху захворювання, здатних "завдати шкоди людям, які повірили в них". Як приклад наводяться твердження про чудодійний ефект вживання всередину чистячих засобів.

Нагадаємо, ВООЗ визнала поширення коронавірусу нового типу міжнародною надзвичайною ситуацією.

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