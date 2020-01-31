Facebook объявил о мерах противодействия дезинформации о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Компания Facebook приняла меры с целью ограничить распространение в соцсети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook.
Компания сообщила о нововведениях, с помощью которых она намерена помочь пользователям получать более достоверную информацию о данном коронавирусе.
Для этого планируется применять алгоритм фактологической проверки, который поможет выявлять ложные сведения и ограничивать их тиражирование в Facebook и Instagram.
Facebook обещает оповещать о результатах проверок тех пользователей, которые будут пытаться неумышленно поделиться недостоверным контентом.
Компания также собирается удалять из соцсетей фейки о якобы действенных средствах лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
Аналогичная судьба ждет авторов конспирологических теорий о причинах вспышки заболевания, способных "причинить вред людям, поверившим в них". В качестве примера приводятся утверждения о чудодейственном эффекте употребления внутрь чистящих средств.
Напомним, ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа международной чрезвычайной ситуацией.