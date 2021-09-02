Facebook допоміг евакуювати з Афганістану понад 170 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Компанія Facebook допомогла евакуювати 175 людей з Афганістану після того, як таліби взяли контроль над країною. Про це повідомляє УНН за даними BBC.
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"Під час процесу з надання допомоги працівникам Facebook та близьким партнерам виїхати з Афганістану ми об’єднали зусилля, щоб допомогти групі журналістів та їхнім сім'ям, які опинилися у серйозній небезпеці. Завдяки керівництву мексиканського уряду і підтримці ОАЕ їх зустріли у Мексиці", — заявив представник компанії.
Деталі
Загалом евакуювали 175 людей, серед яких є працівники компанії, місцеві активісти, незалежні журналісти та їхні сім'ї, зокрема й 75 дітей.
Уряд Мексики підтвердив прибуття рейсу у середу і зазначив, що ця група була четвертою, яку привезли до країни через ситуацію в Афганістані.
Нагадаємо
Facebook тимчасово обмежив доступ до акаунтів афганських користувачів.
Контекст
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Західні країни евакуюють з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.