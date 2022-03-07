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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56170 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 115161 перегляди

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Евакуація з Ірпеня: люди йдуть пішки під зруйнованим мостом

Евакуація з Ірпеня: люди йдуть пішки під зруйнованим мостом

Київ • УНН

 • 344660 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Мирних жителей Ірпеня переводять під зруйнованим мостом, який пошкодили російські окупанти. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, інформує УНН.

Деталі

"Евакуація мирних жителів з Ірпеня. Люди пішки проходять під розваленим мостом", — написав Усов.

Він додав, що за 2 години рятувальникам вдалось вивезти з міста 2 тисячі людей.

Нагадаємо

Під час евакуації з Ірпеня від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів.

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