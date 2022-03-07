Евакуація з Ірпеня: люди йдуть пішки під зруйнованим мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Мирних жителей Ірпеня переводять під зруйнованим мостом, який пошкодили російські окупанти. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, інформує УНН.
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"Евакуація мирних жителів з Ірпеня. Люди пішки проходять під розваленим мостом", — написав Усов.
Він додав, що за 2 години рятувальникам вдалось вивезти з міста 2 тисячі людей.
Нагадаємо
Під час евакуації з Ірпеня від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів.