Эвакуация из Ирпеня: люди идут пешком под разрушенным мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Мирных жителей Ирпеня переводят под разрушенным мостом, который повредили российские оккупанты. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, информирует УНН.
Детали
"Эвакуация мирных жителей из Ирпеня. Люди пешком проходят под развалившимся мостом", — написал Усов.
Он добавил, что за 2 часа спасателям удалось вывезти из города 2 тысячи человек.
Напомним
Во время эвакуации из Ирпеня от огня российских оккупантов погибло восемь мирных жителей.