Эвакуация из Ирпеня: люди идут пешком под разрушенным мостом

Детали

"Эвакуация мирных жителей из Ирпеня. Люди пешком проходят под развалившимся мостом", — написал Усов.

Он добавил, что за 2 часа спасателям удалось вывезти из города 2 тысячи человек.

Напомним

Во время эвакуации из Ирпеня от огня российских оккупантов погибло восемь мирных жителей.