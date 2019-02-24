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Естонія подякувала Клімкіну за привітання з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні 101-й день Незалежності відзначає Естонії. Одним з перших її привітав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, на що отримав швидку відповідь від естонських колег, передає УНН з посиланням на МЗС країни.

Так, український міністр написав у неділю зранку у своєму блозі в Twitter: “Дорогі естонські друзі, прийміть наші щирі привітання з Днем Незалежності! Бажаємо успіхів, миру, процвітання! Високо цінуємо рішучу позицію Естонії в підтримці незалежності та територіальної цілісності України”.

Відповідь естонської сторони не змусила себе довго чекати.

“Дякуємо за Ваші добрі побажання, дорогі друзі в Україні!”, — йдеться в повідомленні МЗС Естонії.

Зазначимо, в далекому 1918 році відбулося проголошення естонським Комітетом порятунку “Маніфесту всіх народів Естонії”. Документ був публічно зачитана 23 лютого в місті Пярну, а на наступний день країна прокинулася незалежною. Тож сьогодні Естонія відзначає свій 101 день Незалежності. За традицією, святкування річниці проголошення незалежності Естонської Республіки почалося з щорічної урочистої церемонії підняття державного прапора на Тоомпеа.

Як повідомляв УНН, раніше парламент Естонії запропонував уряду заборонити в’їзд російському сенатору Олексію Пушкову та трьом іншим високопосадовцям, які підтримують агресію РФ проти України у Керченській протоці.

Thank you for your kind wishes, our dear friends in Ukrainehttps://t.co/yfb0zktoFP

— Estonian MFA (@MFAestonia) 24 февраля 2019 г.

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