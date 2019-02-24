Естонія подякувала Клімкіну за привітання з Днем Незалежності

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні 101-й день Незалежності відзначає Естонії. Одним з перших її привітав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, на що отримав швидку відповідь від естонських колег, передає УНН з посиланням на МЗС країни.