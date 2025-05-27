Сьогодні у небі зустрінуться молодий місяць та Юпітер: що варто знати про рідкісне явище

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 35160 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 40201 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 59252 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 116751 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 198215 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 173815 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 177129 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 162954 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 114390 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99978 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70337 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63434 перегляди

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

12:27 • 33331 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26213 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21358 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21597 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26617 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 35137 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 162160 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 551795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 9186 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63701 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70588 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 85149 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 63906 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

Сьогодні у небі зустрінуться молодий місяць та Юпітер: що варто знати про рідкісне явище

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Сьогодні ввечері після заходу сонця Місяць і Юпітер зійдуть разом. Юпітер зникне з небосхилу вже в середу, а знову з'явиться аж в липні.

Сьогодні у небі зустрінуться молодий місяць та Юпітер: що варто знати про рідкісне явище

Сьогодні після заходу сонця Місяць підніметься над горизонтом разом із Юпітером. Цим явищем можна буде насолоджуватися найближчі декілька днів, проте незабаром Юпітер зникне із небосхилу.

Про це пише УНН із посиланням на Space.

Деталі

Як зазначає видання, світила зійдуть на небосхил приблизно через пів години після заходу сонця. Місяць буде дуже тонким і помітити його може бути досить важко, як і Юпітер, оскільки останній знаходитиметься у верхньому лівому куті місяця.

У середу, 28 травня, спостереження стане значно легшим: молодий місяць буде освітлений уже на 5% і підніметься на 17 градусів над північно-західним горизонтом. Юпітер при цьому розташується прямо під місяцем на відстані 8 градусів.

Завдяки гострому куту півмісяць виглядатиме як тендітна "посмішка", і навіть ті, хто не спеціально стежить за фазами місяця, зможуть його помітити, ідеться у публікації.

Після середи вже доведеться прощатися з Юпітером на вечірньому небі. Він знову з’явиться лише в середині липня — уже на сході сонця.

У серпні Юпітер подарує видовищне дійство разом із Венерою, за інформацією видання 11 серпня планети зійдуться дуже близько. 

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди22.05.25, 10:34 • 95003 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Місяць
Brent
$63.14
Bitcoin
$110,097.70
S&P 500
$5,901.41
Tesla
$356.83
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,320.49
Ethereum
$2,667.62