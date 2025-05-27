Сьогодні у небі зустрінуться молодий місяць та Юпітер: що варто знати про рідкісне явище
Київ • УНН
Сьогодні ввечері після заходу сонця Місяць і Юпітер зійдуть разом. Юпітер зникне з небосхилу вже в середу, а знову з'явиться аж в липні.
Сьогодні після заходу сонця Місяць підніметься над горизонтом разом із Юпітером. Цим явищем можна буде насолоджуватися найближчі декілька днів, проте незабаром Юпітер зникне із небосхилу.
Про це пише УНН із посиланням на Space.
Деталі
Як зазначає видання, світила зійдуть на небосхил приблизно через пів години після заходу сонця. Місяць буде дуже тонким і помітити його може бути досить важко, як і Юпітер, оскільки останній знаходитиметься у верхньому лівому куті місяця.
У середу, 28 травня, спостереження стане значно легшим: молодий місяць буде освітлений уже на 5% і підніметься на 17 градусів над північно-західним горизонтом. Юпітер при цьому розташується прямо під місяцем на відстані 8 градусів.
Завдяки гострому куту півмісяць виглядатиме як тендітна "посмішка", і навіть ті, хто не спеціально стежить за фазами місяця, зможуть його помітити, ідеться у публікації.
Після середи вже доведеться прощатися з Юпітером на вечірньому небі. Він знову з’явиться лише в середині липня — уже на сході сонця.
У серпні Юпітер подарує видовищне дійство разом із Венерою, за інформацією видання 11 серпня планети зійдуться дуже близько.
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