Сегодня в небе встретятся молодая луна и Юпитер: что стоит знать о редком явлении

Сегодня после захода солнца Луна поднимется над горизонтом вместе с Юпитером. Этим явлением можно будет наслаждаться ближайшие несколько дней, однако вскоре Юпитер исчезнет с небосклона.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Как отмечает издание, светила взойдут на небосклон примерно через полчаса после захода солнца. Луна будет очень тонкой и заметить ее может быть достаточно трудно, как и Юпитер, поскольку последний будет находиться в верхнем левом углу луны.

В среду, 28 мая, наблюдение станет значительно легче: молодая луна будет освещена уже на 5% и поднимется на 17 градусов над северо-западным горизонтом. Юпитер при этом расположится прямо под луной на расстоянии 8 градусов.

Благодаря острому углу полумесяц будет выглядеть как хрупкая "улыбка", и даже те, кто не специально следит за фазами луны, смогут его заметить, говорится в публикации.

После среды уже придется прощаться с Юпитером на вечернем небе. Он снова появится только в середине июля — уже на восходе солнца.

В августе Юпитер подарит зрелищное действо вместе с Венерой, по информации издания 11 августа планеты сойдутся очень близко.

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