Сегодня в небе встретятся молодая луна и Юпитер: что стоит знать о редком явлении

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
13:16 • 34808 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
11:19 • 39892 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 58981 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 116487 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 197975 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 173683 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 177040 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 162939 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 114373 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 99978 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
63%
746мм
Популярные новости

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 83632 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 68987 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 62040 просмотра

В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе: в небо поднялся столб дыма

12:27 • 32370 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

14:30 • 24278 просмотра
публикации

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

15:12 • 21326 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

14:30 • 26156 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

13:16 • 34818 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 161938 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 551581 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кит Келлогг

Ким Чен Ын

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Белый дом

Харьковская область

Покровск

Черниговская область

Реклама
УНН Lite

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

16:05 • 8922 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 63328 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 70234 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 84837 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 63832 просмотра
Актуальное

Хранитель

Фокс Ньюс

Truth Social

Бильд

Тесла Модель Y

Сегодня в небе встретятся молодая луна и Юпитер: что стоит знать о редком явлении

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Сегодня вечером после захода солнца Луна и Юпитер сойдут вместе. Юпитер исчезнет с небосвода уже в среду, а снова появится аж в июле.

Сегодня в небе встретятся молодая луна и Юпитер: что стоит знать о редком явлении

Сегодня после захода солнца Луна поднимется над горизонтом вместе с Юпитером. Этим явлением можно будет наслаждаться ближайшие несколько дней, однако вскоре Юпитер исчезнет с небосклона.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Как отмечает издание, светила взойдут на небосклон примерно через полчаса после захода солнца. Луна будет очень тонкой и заметить ее может быть достаточно трудно, как и Юпитер, поскольку последний будет находиться в верхнем левом углу луны.

В среду, 28 мая, наблюдение станет значительно легче: молодая луна будет освещена уже на 5% и поднимется на 17 градусов над северо-западным горизонтом. Юпитер при этом расположится прямо под луной на расстоянии 8 градусов.

Благодаря острому углу полумесяц будет выглядеть как хрупкая "улыбка", и даже те, кто не специально следит за фазами луны, смогут его заметить, говорится в публикации.

После среды уже придется прощаться с Юпитером на вечернем небе. Он снова появится только в середине июля — уже на восходе солнца.

В августе Юпитер подарит зрелищное действо вместе с Венерой, по информации издания 11 августа планеты сойдутся очень близко. 

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды22.05.25, 10:34 • 95003 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Месяц
Brent
$63.14
Bitcoin
$110,097.70
S&P 500
$5,901.41
Tesla
$356.83
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,320.49
Ethereum
$2,667.62