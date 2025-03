Эстония поблагодарила Климкин за поздравления с Днем Независимости

Так, украинский министр написал в воскресенье утром в своем блоге в Twitter: "Дорогие эстонские друзья, примите наши искренние поздравления с Днем Независимости! Желаем успехов, мира, процветания! Высоко ценим решительную позицию Эстонии в поддержке независимости и территориальной целостности Украины".

Ответ эстонской стороны не заставила себя долго ждать.

"Спасибо за Ваши добрые пожелания, дорогие друзья в Украине!", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

Отметим, в далеком 1918 году состоялось провозглашение эстонским Комитетом спасения "Манифеста всех народов Эстонии". Документ был публично зачитана 23 февраля в городе Пярну, а на следующий день страна проснулась независимой. Поэтому сегодня Эстония отмечает свой 101 День Независимости. По традиции, празднование годовщины провозглашения независимости Эстонской Республики началось с ежегодной торжественной церемонии поднятия государственного флага на Тоомпеа.

Как сообщал УНН, ранее парламент Эстонии предложил правительству запретить въезд российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим чиновникам, которые поддерживают агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.





Thank you for your kind wishes, our dear friends in Ukraine https://t.co/yfb0zktoFP

