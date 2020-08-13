Естонія назвала неможливою покупку української електроенергії через Білорусь

"Енергоатом", нагадаємо, в липні заявив, що планує експортувати вироблену АЕС електроенергію в балтійські держави.

"Білорусь - це можливість перейти на північ, на ринки Балтійських країн, на ринок Nord Pool", - повідомили тоді в "Енергоатомі".

Але в Естонії такі плани назвали неможливими.

"Приємно чути, що Україна зацікавлена в експорті електроенергії в країни Балтії через Білорусь. Ринок електроенергії, який добре функціонує, заснований на конкуренції. Однак я повинен визнати, що Естонія не має прямого електропостачання з Україною і Білоруссю, і тому ми не можемо торгувати електроенергією з цими країнами", - відповіли в Міністерстві Естонії.

Нагадаємо, у липні Україна почала експорт електроенергії в Білорусь. Водночас, група нардепів зі "Слуг народу" запропонувала натомість відновити імпорт білоруської та російської електроенергії в Україну. Таку пропозицію політиків категорично виключили в Міненерго України та пояснили, що в нашій країні і так надлишок виробництва.

Зазначимо, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливий восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування в ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було припинено.

У квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від покупки електроенергії з білоруської АЕС як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Також Президент був змушений виправдовуватися за вчинок Геруса перед шахтарями, які постраждали від відкриття імпорту електроенергії та пів року перебували в простої.