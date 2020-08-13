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Эстония назвала невозможной покупку украинской электроэнергии через Беларусь

Эстония назвала невозможной покупку украинской электроэнергии через Беларусь

Киев  •  УНН

 • 25953 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Эстония не имеет прямого электроснабжения с Украиной и Беларусью, а следовательно не сможет покупать украинскую электроэнергию. Об этом УНН сообщили в Департаменте энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, комментируя соответствующие заявления украинского "Энергоатома".

"Энергоатом", напомним, в июле заявил, что планирует экспортировать выработанную АЭС электроэнергию в балтийские государства.

"Беларусь – это возможность перейти на север, на рынки Балтийских стран, на рынок Nord Pool", - сообщили тогда в "Энергоатоме".

Но в Эстонии такие планы назвали невозможными.

"Приятно слышать, что Украина заинтересована в экспорте электроэнергии в страны Балтии через Беларусь. Хорошо функционирующий рынок электроэнергии основан на конкуренции. Однако я должен признать, что Эстония не имеет прямого электроснабжения с Украиной и Беларусью, и поэтому мы не можем торговать электроэнергией с этими странами", - ответили в Министерстве Эстонии.

Напомним, в июле Украина начала экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, группа нардепов из "Слуг народа" предложила взамен возобновить импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину. Такое предложение политиков категорически исключили в Минэнерго Украины и пояснили, что в нашей стране и так переизбыток производства.

Отметим, что импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт было приостановлено.

В апреле Президент Владимир Зеленский обещал литовской власти отказаться от покупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Также Президент был вынужден оправдываться за поступок Геруса перед шахтерами, которые пострадали от открытия импорта электроэнергии и полгода находились в простое.

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