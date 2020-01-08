Ескчемпіон світу Ф'юрі обізвав Усика бомжем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі піддав критиці Всесвітню боксерську організацію (WBO), інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".
Ф'юрі обрушився на голову організації Пако Валькарселя через втрату першого номеру у рейтингу в WBO на користь непереможного олімпійського володаря золотої медалі українця Олександра Усика.
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"Можливо мені було б що сказати, якби ви не посунули мене з першого місця в рейтингу WBO і не поставили на першу позицію якогось бомжа з крузервейт (адресовано Усику – ред.), який провів лише один бій в суперважкій вазі. Тоді б ви мали право щось мені говорити", - заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, що Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні перемогою над американцем Чаззом Уізерспуном.